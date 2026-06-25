Почти 5 тыс. предприятий РТ заявили кандидатов на электронную доску почета

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Республика
25 июня 2026  12:42

В Татарстане 4,7 тыс. предприятий подали заявки на включение своих сотрудников в республиканскую электронную доску почета. Всего выдвинуто 8,6 тыс. кандидатов. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По словам министра, формирование списков проходит на муниципальном уровне, поэтому доступ к доске пока закрыт. Важно, чтобы предприятие не только выдвигало лучшего работника, но и само соответствовало социальным стандартам и гарантиям.

Среди претендентов — молодые специалисты, победители профессиональных конкурсов, наставники, ветераны труда и представители трудовых династий. Итоговый список будет сформирован после завершения отбора на местах.

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