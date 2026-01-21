Под Казанью построят «цифровую электростанцию» для майнинга и искусственного интеллекта

Около 120 миллиардов рублей инвестируют в Татарстане в уникальный проект, объединяющий новую генерацию и один из крупнейших в стране дата-центров. Об этом сообщает «АиФ-Казань». Речь идет о том, что в Казани готовится к запуску один из самых масштабных энергетических проектов в России последних лет. Планы предусматривают строительство двух современных парогазовых установок общей мощностью почти 1 гигаватт прямо рядом с действующей ТЭЦ-3. Чтобы понять масштаб, достаточно сказать, что все текущие казанские ТЭЦ вместе вырабатывают около 1,6 ГВт. Инвестиции в проект колоссальны — примерно 120 миллиардов рублей.

Но суть проекта не только в новой генерации. Это комплексное решение. Половина выработанной электроэнергии пойдет на общий рынок, а вторая половина будет питать огромный Центр обработки данных (ЦОД). Этот ЦОД задуман как многофункциональная платформа, способная обслуживать как энергоемкий майнинг криптовалют, так и ресурсоемкие задачи будущего: вычисления для искусственного интеллекта, облачных сервисов и работы с большими данными.

Для Татарстана этот проект решает сразу несколько стратегических задач. Он призван снять нарастающий дефицит электроэнергии в регионе, создать новый крупный рынок сбыта для газа и, что самое важное, стать точкой притяжения для высоких технологий. Строительство одного из крупнейших в стране дата-центров может привести в регион IT-компании, разработчиков и создать целую экосистему, работающую на долгосрочную цифровую трансформацию экономики.

При этом майнинг, который может помочь быстрее окупить инвестиции, является лишь частью замысла. Основная ставка делается на будущее — на растущий во всем мире спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Создаваемая инфраструктура рассчитана именно на эти перспективные направления.

Главным вопросом для реализации остаются правовые нормы. В России пока нет устоявшейся практики и четких правил для совмещения генерации электроэнергии и майнинга в рамках одного проекта. Участникам предстоит найти юридические решения и согласовать их с регуляторами.

В случае успешной реализации Казань получит один из крупнейших в мире энерго-вычислительных комплексов. Это позволит региону войти в глобальную цепочку новой цифровой экономики, где электроэнергия окончательно утвердится в статусе ключевого стратегического ресурса.