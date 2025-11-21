Полицейские Татарстана задержали в Башкирии водителя без прав после погони со стрельбой

На трассе около поселка Уруссу в Татарстане автоинспекторы Ютазинского района попытались остановить автомобиль Nissan Almera без номерных знаков. Водитель проигнорировал требование полиции и, увеличив скорость, попытался скрыться в направлении границы с Башкортостаном.

Во время преследования нарушитель создавал реальную угрозу для других участников движения: двигался по встречной полосе, проехал на запрещающий сигнал светофора и едва не спровоцировал столкновение с патрульным автомобилем. Полицейские были вынуждены применить оружие, выстрелив по колесам автомобиля.

Инцидент завершился в городе Октябрьский в Башкирии, где нарушитель остановился и попытался скрыться пешком, но был задержан. Им оказался 19-летний житель Туймазинского района Республики Башкортостан, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Расследование показало, что молодой человек управлял автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Машину он тайно взял у родственника, предварительно сняв номерные знаки. В отношении нарушителя составлено семь административных протоколов.