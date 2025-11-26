Практика вместо теории: в РТ студенты решают реальные задачи

Как сказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, чтобы воспитать настоящего гражданина, нужно с юных лет давать ему возможность участвовать в реальных социальных проектах.

Изображение сгенерировано ИИ

Доктор экономических наук и куратор программы «Обучение служением» в Общественной палате Татарстана Варвара Кулькова рассказала, как работает эта программа. К примеру, студенты-айтишники делают удобные сайты для слабовидящих, будущие врачи учат язык жестов, чтобы лучше понимать пациентов с нарушением слуха.

К программе присоединились не только 19 вузов, но и 65 организаций-партнеров. Чтобы все они работали слаженно, для проекта создали единый стандарт.

Как объяснил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин, этот стандарт - как подробная инструкция для колледжей и вузов. Там прописаны все шаги: как назначить кураторов, собрать студенческие команды, открыть «Добро.Центры» и вписать программу в учебный процесс. «Мы также будем предлагать вузам поддерживать волонтерство и самих студентов, которые им занимаются», - добавил Мубаракшин.

Дальше программу планируют расширить: подключить колледжи и техникумы, привлечь еще больше парт­неров, особенно из бизнеса. А в 2026 году в Татарстане пройдет большой семинар, куда приедут 100 студентов и представителей некоммерческих организаций, чтобы поделиться друг с другом успешным опытом.