Правительство РТ утвердило компенсации пострадавшим от атаки БПЛА в Казани

Кабинет министров Татарстана утвердил порядок предоставления финансовой помощи гражданам и организациям, пострадавшим в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Казани 21 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, пострадавшие смогут получить компенсации из резервного фонда правительства Татарстана. Размер выплат дифференцирован в зависимости от характера ущерба: 78,375 тысячи рублей предусмотрено при частичной утрате имущества первой необходимости, 156,75 тысячи рублей — при полной утрате такого имущества. В случае повреждения или уничтожения автотранспорта компенсация будет выплачиваться в размере фактического ущерба по экспертной оценке.

Под имуществом первой необходимости понимается базовый набор товаров для жизнеобеспечения: холодильник, плита, посуда, мебель, телевизор, а также необходимое оборудование при отсутствии централизованных коммуникаций.

Для получения помощи пострадавшим необходимо подать заявление в территориальные отделы социальной защиты с приложением документов, включая заключение о факте утраты имущества и постановление о признании потерпевшим по уголовному делу. Рассмотрение заявлений и принятие решений будет осуществляться в течение 10 рабочих дней.