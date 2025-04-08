Предпенсионеры в Татарстане: льготы и как их получить

Фото: © Фарит Муратов

Кто считается предпенсионером?

Предпенсионеры – граждане, которым осталось не более 5 лет до выхода на пенсию. В 2025 году этот статус получат:

Женщины 1966–1970 гг. рождения (пенсия в 60 лет);

Мужчины 1961–1965 гг. рождения (пенсия в 65 лет).

Статус присваивается автоматически на основе данных Социального фонда России.

Как подтвердить статус?

Через Госуслуги: Зайдите в личный кабинет → выберите услугу «Справка о статусе предпенсионера».

Укажите цель (для работодателя, налоговой или центра занятости).

Справка формируется мгновенно. Через Соцфонд: Авторизуйтесь через Госуслуги → раздел «Электронные услуги» → запросите справку. В МФЦ: Придите с паспортом → получите документ на месте.

Льготы для предпенсионеров в Татарстане

1. Трудовые гарантии

Защита от увольнения – работодатель не может сократить предпенсионера без согласия профсоюза или трудовой инспекции.

Дополнительный отпуск – 2 дня без сохранения зарплаты ежегодно.

Бесплатное обучение – переквалификация за счет работодателя или центра занятости.

2. Налоговые льготы

Освобождение от имущественного налога на одну квартиру, дом или гараж.

Скидка на земельный налог – не облагаются 6 соток земли.

Социальный вычет – возврат НДФЛ за лечение и обучение.

3. Поддержка безработных

Повышенное пособие : 1–3 месяц – 75% от прежней зарплаты; 4–7 месяц – 60%; далее – 45%.

Продолжительность выплат – до 12 месяцев (вдвое дольше, чем у других граждан).

4. Медицинские и социальные льготы

Бесплатная диспансеризация – раз в год.

Скидки на лекарства – по рецепту врача.

Льготный проезд – в некоторых муниципалитетах Татарстана.

Как оформить льготы?

Для налоговых послаблений – подайте заявление через личный кабинет ФНС или МФЦ.

Для трудовых гарантий – предоставьте справку о статусе работодателю.

Для пособия по безработице – зарегистрируйтесь в центре занятости с паспортом и трудовой книжкой.

Важно! Льготы не назначаются автоматически – нужно подавать заявления в соответствующие инстанции.