Предпенсионеры в Татарстане: льготы и как их получить

Кто считается предпенсионером?
Предпенсионеры – граждане, которым осталось не более 5 лет до выхода на пенсию. В 2025 году этот статус получат:
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Женщины 1966–1970 гг. рождения (пенсия в 60 лет);
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Мужчины 1961–1965 гг. рождения (пенсия в 65 лет).
Статус присваивается автоматически на основе данных Социального фонда России.
Как подтвердить статус?
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Через Госуслуги:
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Зайдите в личный кабинет → выберите услугу «Справка о статусе предпенсионера».
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Укажите цель (для работодателя, налоговой или центра занятости).
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Справка формируется мгновенно.
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Через Соцфонд:
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Авторизуйтесь через Госуслуги → раздел «Электронные услуги» → запросите справку.
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В МФЦ:
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Придите с паспортом → получите документ на месте.
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Льготы для предпенсионеров в Татарстане
1. Трудовые гарантии
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Защита от увольнения – работодатель не может сократить предпенсионера без согласия профсоюза или трудовой инспекции.
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Дополнительный отпуск – 2 дня без сохранения зарплаты ежегодно.
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Бесплатное обучение – переквалификация за счет работодателя или центра занятости.
2. Налоговые льготы
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Освобождение от имущественного налога на одну квартиру, дом или гараж.
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Скидка на земельный налог – не облагаются 6 соток земли.
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Социальный вычет – возврат НДФЛ за лечение и обучение.
3. Поддержка безработных
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Повышенное пособие:
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1–3 месяц – 75% от прежней зарплаты;
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4–7 месяц – 60%;
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далее – 45%.
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Продолжительность выплат – до 12 месяцев (вдвое дольше, чем у других граждан).
4. Медицинские и социальные льготы
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Бесплатная диспансеризация – раз в год.
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Скидки на лекарства – по рецепту врача.
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Льготный проезд – в некоторых муниципалитетах Татарстана.
Как оформить льготы?
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Для налоговых послаблений – подайте заявление через личный кабинет ФНС или МФЦ.
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Для трудовых гарантий – предоставьте справку о статусе работодателю.
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Для пособия по безработице – зарегистрируйтесь в центре занятости с паспортом и трудовой книжкой.
Важно! Льготы не назначаются автоматически – нужно подавать заявления в соответствующие инстанции.