Предстоящие зимние каникулы станут самыми длинными за 12 лет

15 декабря 2025  09:00

Жители Татарстана, как и всех регионов России, отправятся на зимний отдых в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Данный график единовременно утвержден и для школьных каникул, и для общенациональных новогодних праздников.

Таким образом, россиян ожидает непрерывный 12-дневный период отдыха. Выходить на работу и учёбу граждане начнут только в понедельник, 12 января 2026 года. Как отмечает депутат Государственной думы Светлана Бессараб, предстоящие каникулы будут рекордно продолжительными. За последние 12 лет праздничный отдых редко превышал 10–11 дней, однако удачное сочетание выходных дней в следующем году подарит дополнительный день отдыха.

Предпраздничная неделя в конце декабря также окажется укороченной для большинства трудящихся. По факту, полноценными рабочими днями станут только понедельник и вторник. Уже в среду, 31 декабря, стартует длительный период новогодних и рождественских праздников.

