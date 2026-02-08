Премьер-министр Татарстана поздравил учёных с Днем российской науки

8 февраля 2026  12:16
Автор:
Владислав Косолапкин

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил научное сообщество региона с Днём российской науки. Текст поздравления опубликован на официальном портале Правительства РТ.

В обращении глава правительства отметил, что наука является главной движущей силой прогресса и основой для развития экономики и социальной сферы. «Благодаря вашему таланту и преданности делу Татарстан занимает лидирующие позиции в ключевых направлениях — от нефтехимии и IT до биотехнологий и материаловедения», — подчеркнул Песошин.

Особо была отмечена роль ученых в обеспечении научно-технологического суверенитета страны, решении задач импортозамещения и цифровизации.

Премьер-министр выразил особую признательность молодым исследователям, заявив, что их энтузиазму и стремлению к поиску принадлежит будущее отечественной науки. Он подтвердил, что правительство республики продолжит поддерживать научные инициативы и создавать условия для исследований и инноваций.

В заключение Алексей Песошин пожелал всему научному сообществу здоровья, энергии, новых идей и выдающихся открытий на благо Татарстана и России.

