«Преображение» в Кукморе: как ветераны и семьи героев нашли поддержку и тепло

В Кукморском районе Татарстана второй год подряд проходит благотворительный проект «Преображение». Его организовали для ветеранов специальной военной операции и родственников погибших бойцов. Задача — не просто устроить праздник, а создать пространство, где можно восстановить душевное равновесие, почувствовать заботу и внимание, а главное — быть рядом с теми, кто понимает без лишних слов.

День заботы и красоты

Встреча прошла на базе молодёжного центра «Ялкын». Организаторами выступили благотворительный фонд «Дом для Своих» и филиал фонда «Защитники Отечества» по РТ. Для гостей подготовили несколько зон: здесь можно было сделать лёгкий макияж, получить уход за кожей, сделать причёску, маникюр или сеанс массажа. Пока взрослые отдыхали, для детей работали аниматоры — конкурсы, аквагрим и подвижные игры не давали скучать никому.

Но главное, что отмечали участницы, — не внешние изменения, а атмосфера. Возможность поговорить по душам, поделиться переживаниями, просто посмеяться в кругу людей, которые прошли через похожие испытания. На протяжении всего мероприятия рядом были психологи — всегда готовые прийти на помощь.

Более 60 участников и 25 специалистов

Событие собрало больше 60 человек — матерей и жён погибших бойцов, а также ветеранов СВО. В организации участвовали около 25 специалистов: визажисты, парикмахеры, мастера маникюра, массажисты, психологи, аниматоры и волонтёры.

Слова от сердца

Генеральный директор фонда «Дом для Своих» Вера Карасева сама вдова героя, погибшего в ходе спецоперации. Она признаётся: такие встречи дают людям возможность почувствовать поддержку.

«Проект «Преображение» дважды проходил в Казани, затем в Зеленодольске. В наших планах — охватить все города Татарстана. Такие мероприятия объединяют людей и помогают им жить дальше», — поделилась она.

Одна из участниц, Светлана Фролова, вдова погибшего бойца Станислава Фролова, назвала этот день настоящим подарком.

«Всё организовано на высшем уровне: уютная атмосфера, профессиональные специалисты. Но главное — не внешние изменения, а возможность пообщаться с теми, кто понимает без лишних слов, разделить переживания и почувствовать себя нужной. Я получила массу положительных эмоций», — сказала она.

Фонд «Защитники Отечества» продолжит поддерживать проект и в других городах республики. В планах — развивать «Преображение» с учётом пожеланий участников и доступных ресурсов.