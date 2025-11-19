Пригородные поезда Татарстана сохранили пассажиропоток за 10 месяцев

За первые десять месяцев 2025 года пригородные поезда в Татарстане перевезли более 5,5 миллионов пассажиров. Этот показатель полностью соответствует результатам аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Статистика показывает, что самыми популярными станциями отправления стали:

Казань (964,4 тысячи пассажиров)

Компрессорный (317,3 тысячи)

Ометьево-2 (308,3 тысячи)

Арск (237 тысяч)

Вахитово (144 тысячи)

Шемордан (112,7 тысячи)

При этом на всех ключевых станциях зафиксирован рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшее увеличение показала станция Шемордан — на 7,1%, следом идут Арск (+6,5%) и Вахитово (+5,2%). Даже на самой загруженной станции Казань пассажиропоток вырос на 0,6%.