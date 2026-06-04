Продал машину и перевёл 300 тысяч: мошенники выманили у татарстанца почти 2 млн рублей

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. 69-летний местный житель лишился 1 миллиона 750 тысяч рублей. Как рассказали в МВД по РТ, история началась в декабре прошлого года, когда мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником электросетевой службы. Под предлогом бесплатной замены счётчиков он выманил у пенсионера код из SMS-сообщения.

Дальше — больше. Последовала серия звонков от лжесотрудников «Госуслуг», Росфинмониторинга и даже ФСБ. Мошенники убедили мужчину, что его личный кабинет взломан. Они держали жертву в напряжении несколько месяцев, требуя сохранять тайну и угрожая уголовной ответственностью. Под их давлением пенсионер перевёл через банкомат 300 тысяч рублей, а затем продал автомобиль за миллион и перевёл вырученные деньги на указанный мошенниками счёт.

Только когда потерпевший рассказал обо всём сыну, тот сразу понял: отца обманывают. После этого пенсионер обратился в полицию.

