Продукция из всех районов РТ представлена на главных маркетплейсах страны

К началу 2026 года на крупнейших онлайн-площадках России зарегистрировано более 73 тыс. продавцов из Татарстана — на 5,1% больше, чем годом ранее. Селлеры есть во всех муниципалитетах республики. Лидеры по числу предпринимателей — Казань (свыше 28 тыс.), Набережные Челны (8,9 тыс.), Зеленодольск, Нижнекамск и Альметьевск.

Самые популярные покупки у татарстанцев — продукты, следом идут товары для дома, техника, одежда и автозапчасти.

За пять лет (с конца 2020-го) число местных продавцов на маркетплейсах выросло в 55 раз. Минэкономики РТ поддерживает интернет-бизнес в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»: доступны льготные займы, лизинг, гарантии (включая партнёрское финансирование), а также обучение и помощь в экспорте.