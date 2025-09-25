Проект реконструкции ДК Химиков в Казани готов к реализации

25 сентября 2025  14:36

Проектная документация по обновлению Дворца культуры химиков в Казани полностью готова и успешно прошла государственную экспертизу. Как сообщила программный директор учреждения Кадрия Бугрова в интервью «Татар-информу», в настоящее время уже ведутся ремонтные работы и оснащение отдельных помещений.

По словам руководителя, при условии выделения дополнительного финансирования из республиканского бюджета на следующий год, все работы могут быть завершены к лету 2026 года. Открытие обновленного центра планируется приурочить к значимой дате — возможно, к Дню Республики 30 августа.

Важным изменением стало решение отказаться от первоначального названия «Дворец молодежи» в пользу более современного варианта «Центр молодежи». На текущий момент в здании уже функционируют несколько подготовленных пространств, включая площадки для мастер-классов, коворкинг-зону и один из многофункциональных залов.

