Проект восстановления беседки в Фуксовском саду Казани победил в премии «Наследие дороже»

Проект воссоздания исторической беседки в Фуксовском саду удостоился первого места в номинации «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 млн рублей» в рамках национальной премии «Наследие дороже».

Инициатива по восстановлению утраченного архитектурного элемента зародилась в Институте развития Казани во время подготовки проекта комплексного благоустройства этой зеленой зоны. Реализацию идеи взяли на себя участники движения «Том Сойер Фест – Казань».

Восстановление велось на основе архивных фотографий, которые позволили создать точные чертежи. Летом 2025 года волонтеры под руководством профессиональных конструкторов и столяров изготовили все элементы в мастерской, а в сентябре приступили к сборке беседки непосредственно в саду.