Проект восстановления беседки в Фуксовском саду Казани победил в премии «Наследие дороже»

news_top_970_100
Город
26 января 2026  18:13

Проект воссоздания исторической беседки в Фуксовском саду удостоился первого места в номинации «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 млн рублей» в рамках национальной премии «Наследие дороже».

Инициатива по восстановлению утраченного архитектурного элемента зародилась в Институте развития Казани во время подготовки проекта комплексного благоустройства этой зеленой зоны. Реализацию идеи взяли на себя участники движения «Том Сойер Фест – Казань».

Восстановление велось на основе архивных фотографий, которые позволили создать точные чертежи. Летом 2025 года волонтеры под руководством профессиональных конструкторов и столяров изготовили все элементы в мастерской, а в сентябре приступили к сборке беседки непосредственно в саду.

news_right_column_240_400
Новости
Проект восстановления беседки в Фуксовском саду Казани победил в премии «Наследие дороже»
С 26 января стартуют прямые авиационные рейсы из Казани в Стамбул
Глава СК России потребовал возбудить уголовное дело об избиении подростка в Казани
В Татарстане 27 января сохраниться мороз с усилением ветра и метелью
В РТ запустили дополнительные электрички по маршрутам Арск - Васильево и Кукмор - Казань
Госавтоинспекция РТ предупредила о возможных ограничениях на дорогах из-за снегопада
В Казани начнут восстанавливать дом на проспекте Камалеева, поврежденный в результате атаки БПЛА
В Татарстане старые лифты массово заменят до 2030 года