Прогресс неотвратимо приходит в школу, порой со скрипом

На проходившем недавно в Кабмине РТ брифинге обсуждалась актуальная тема перехода на обновленную систему «Электронное образование РТ». Сразу два министра - цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и возглавляющий Министерство образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин около часа рассказывали журналистам о преимуществах новой системы.

Хадиуллин отметил, что старая электронная система, работающая с 2009 года, морально устарела. Она уже не соответствует нынешним школьным реалиям. А новая, полученная от правительства Москвы бесплатно и сделанная на основе образовательной платформы МЭШ (Московская электронная школа), обладает многими преимуществами. Для педагогов это прежде всего оптимизация бумажной работы, которой, как известно, у них невпроворот. «Главное - автоматизация и оптимизация рутинных задач и отчетности школ, упрощение работы учителей, максимальный уход от бумажного документооборота», - сказал глава Минобрнауки Татарстана. Плюс учитель может подобрать контент к урокам из электронной библиотеки, содержащей более 2 млн различных материалов. Хайруллин показал слайды с материалами по татарскому языку и литературе. По его словам, они понятны и интересны ребенку.

Для администрации школы (как, впрочем, и для учителей) должна отпасть проблема с составлением расписания. Даже с учетом внезапной отмены уроков, например, в связи с болезнью учителя.

Немало преимуществ получают и ученики. Например, можно заранее узнать, какие темы будут проходить в ближайшую неделю и даже две. Есть возможность посмотреть актуальные домашние задания, предусмотрен доступ к библиотеке верифицированных учебных материалов, а также к цифровым лабораториям. Кроме того, школьник может в новой системе пройти самодиагностику и узнать свои сильные и слабые стороны, сориентироваться, по какому предмету следует подтянуть знания.

А в личном кабинете у родителей доступно расписание уроков, темы, успеваемость, те же самые домашние задания, посещаемость, а также новости внешкольной и околошкольной жизни ребенка. Но только все это было доступно и в старой системе.

Обновленная система электронного образования республики интегрирована со специальным мобильным приложением «Я - школьник». То есть всю вышеперечисленную информацию можно смотреть на смартфоне.

По данным Хадиуллина, на начало прошлой недели уже более 155 тысяч родителей в Татарстане зарегистрировались на новой платформе и оценили ее преимущества.

Однако не все так благостно, как рассказали журналистам, на практике у многих возникают различные сложности. А еще сомнения. Регистрация на цифровой платформе МЭШ осуществляется через учетную запись на федеральных «Госуслугах». Это касается как учителей, так и родителей. И далеко не все довольны таким новшеством. Некоторые опасаются за безопасность своих личных данных. И по этому поводу надо было предварительно дать разъяснения.

Наверное, из-за многочисленных жалоб родителей им разрешили с 22 января регистрироваться без использования «Госуслуг». Достаточно взять у классного руководителя логин и пароль для входа на новую цифровую платформу. А вот педагогам такая опция не будет доступна.

Но Хайруллин настоятельно призвал все-таки входить через «Госуслуги» РФ. Так, по его словам, как раз и обеспечивается безопасность персональных данных. Министр подчеркнул, что за 15 лет работы старой системы «Электронное образование РТ» не было ни одного инцидента с утечкой личных данных.

Но это еще не все проблемы, возникающие при попытке воспользоваться новой системой. Пока она буквально кишит различными багами. Например, после регистрации (причем через «Госуслуги») у некоторых родителей к учетной записи оказался привязан чужой ребенок, а своего они не смогли привязать.

И это несмотря на то, что платформу МЭШ еще с февраля по июнь прошлого года апробировали в трех татарстанских школах - в Казани, Актанышском и Бугульминском районах. И, как уверяют министры, были получены только положительные отзывы.

Кроме того, многие родители, да и учителя, недоумевают: почему этот переход решили начать в январе, в разгар учебного года? Переход гладким не получился, заставив всех поволноваться.

Кстати

По всем вопросам, возникающим в связи с переходом на новую систему «Электронное образование РТ», можно звонить на круглосуточные горячие линии:

Минобрнауки РТ - 8(843)294-26-22;

Минцифры РТ - 8(843)525-70-99.