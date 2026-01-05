Прокуратура Татарстана добилась выплаты зарплатных долгов на 6,3 млн рублей

5 января 2026  17:40

В Ютазинском районе Татарстана прокуратура помогла взыскать задолженность по заработной плате в размере свыше 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

В ходе проверки было установлено, что одна из местных коммерческих организаций с августа по сентябрь не выплачивала зарплату 74 своим сотрудникам. По факту нарушения трудового законодательства в отношении руководителя предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры и внесения представления руководству компании вся сумма долга перед работниками была полностью погашена.

