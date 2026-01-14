Прокуратура выяснила причину обрушения ДК в Тукаевском районе Татарстана

Республика
14 января 2026  11:26

Прокуратура Тукаевского района завершила расследование причин обрушения здания сельского Дома культуры в селе Мусабай Завод. ЧП произошло ещё в октябре 2025 года, когда в зрительном зале рухнула кровля и потолок.

Согласно заключению экспертов, причиной стала полная ветхость несущих конструкций, многолетнее отсутствие ремонта и разрушительное воздействие сырости и птичьего помёта на чердаке.

Проверка выявила грубые нарушения со стороны руководства учреждения и местной администрации. Они не только не обеспечили безопасность здания, но и вовремя не уведомили о происшествии правоохранительные органы. Обращение за деньгами на ремонт районным властям было направлено лишь после вмешательства прокуратуры.

На объекте также были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. Главе поселения внесено представление, а виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. Главу Тукаевского района обязали организовать внеплановые проверки всех подведомственных учреждений культуры. Ситуация с восстановлением Дома культуры взята на особый контроль.

