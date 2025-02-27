Птицы в городе: рыбный день для голубей и стеклянные «ловушки»

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Об этом в интервью «КВ» рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, доктор биологических наук, профессор, действительный член Российской академии естествознания Ильгизар Рахимов.

Нашествие дроздов-рябинников и редкий гость - сокол-дербник

- Ильгизар Ильясович, как необычно теплая зима сказалась на жизни птиц, живущих в городе?

- В этом году зима не только теплая, но и малоснежная, что тоже оказало свое влияние на птиц. В прошлом году снега было много, и мы стали свидетелями настоящего нашествия сов. Получали много фотографий и видеокадров, запечатлевших сов в черте города. Для них это был сложный период. Они добывают еду под снегом: чувствуют мышь и кидаются, чтобы схватить, но из-под глубокого снега достать добычу было невозможно. Совы голодали, и это вынуждало их перебираться ближе к людям, потому что так все-таки прокормиться проще. Для них альтернативным питанием стали воробьи, голуби. А в эту зиму у нас было только одно сообщение о сове, прилетевшей в город.

- А встречи с редкими гостями случаются?

- Совсем недавно мы впервые в Татарстане наблюдали сокола-дербника. Это маленький сокол - редкая птица не только для Татарстана. В середине февраля он появился в одном поселке под Казанью. Женщина вышла во двор покормить куриц. Рядом, как обычно, собралась куча воробьев, голубей, и женщина вдруг заметила на проводах необычную птицу… Это был сокол-дербник. Он внимательно всматривался в воробьев, выбирал себе добычу.

Фото: © Фарит Муратов

- Многие казанцы в последние дни наблюдают огромные стаи дроздов. Но раньше таких стай не было?

- Я сам в сквере рядом со своим домом видел стаю дроздов, там было примерно около двух тысяч птиц. И это в одном сквере! Да, это совсем не характерное явление - многотысячные стаи дроздов-рябинников. Дрозды - перелетные птицы, но в этом году из-за теплой зимы и богатого урожая рябины они никуда не улетели, решили остаться зимовать здесь. Дрозды буквально оккупировали парки Казани. И в других районах Татарстана такая же ситуация. Причем, как выяснилось, дрозды - настоящие гурманы, они предпочитают определенные сорта рябины.

Например, мне рассказали, что в одном саду две старенькие рябинки, ягод на них было не так много. Дрозды налетели на них и, можно сказать, за один присест все съели. А рядом другие рябины, но они до сих пор стоят с ягодами, птицы к ним не притронулись. Вероятно, у них есть какие-то пристрастия в еде…

Птицы прилетают по расписанию

- Интересно, где и чем в основном питаются птицы, живущие в городе.

- Стаи ворон, голуби кормятся на свалках, полигонах, где скапливаются бытовые отходы. Но в последние годы мы наблюдаем, что на свалках ищут еду не только вороны, грачи, галки и другие представители семейства врановых, голуби и воробьи, но и чайки. И в выборе корма они не очень разборчивы. Буквально на днях лично наблюдал такую картину - сизый голубь поедал остатки скумбрии холодного копчения.

Фото: © Фарит Муратов

- С какими еще сложностями сталкиваются птицы в городской среде?

- В городе их ждут стеклянные «ловушки» - здания из стекла и бетона. Птицы не замечают прозрачных стекол и часто на лету об них разбиваются. Поэтому в Москве, например, стараются делать стекла в больших офисных зданиях матовыми, клеят какие-нибудь яркие баннеры, чтобы птицы видели: туда лететь нельзя.

- Когда в этом году ждать первых перелетных птиц?

- Несмотря на все сюрпризы природы, прилет птиц, как обычно, ожидаем в конце февраля - начале марта. Мы знаем, что первыми прилетят грачи, за ними подтянутся жаворонки, затем - скворцы, а уже потом остальные. Птицы четко соблюдают этот график. Другое дело, что он может немного сдвигаться, но эти изменения незначительные. Например, стрижей мы ожидаем перед 9 мая, и каждый год они появляются именно в эти дни.

Фото: © Фарит Муратов

- У птиц есть определенные правила обустройства на новом месте?

- Безусловно. Первыми прилетают самцы, именно они распределяют территорию, кто и куда будет приглашать самок. Самая сильная самка выбирает лучший участок, а к этому участку прилагается и его хозяин. То есть здесь все как у людей - всегда выбор делает женщина.

- А правда, что самец старается привлечь на свою территорию самку пением?

- Это самый распространенный миф о птицах. Самцы поют не для самок. Тот же соловей поет не для любимой. Он поет для других самцов, чтобы они знали: территория занята, а ее хозяин всегда на боевом посту.

В законы природы вмешиваться нельзя

- Ильгизар Ильясович, известно, что в ветлечебницы приносят немало птенцов, выпавших из гнезда, раненых птиц…

- И нам часто звонят: «Мы подобрали на улице птенца. Что с ним делать?» Во-первых, никогда не надо подбирать птицу и тем более нести ее домой. Даже если жалко, даже если ребенок просит взять ее, чтобы вылечить и накормить. Надо убедить его, что птенец не брошен, что его мама и папа где-то недалеко, они улетели за кормом. А когда прилетят и не найдут своего детеныша, они будут волноваться.

Во-вторых, надо понимать, что в природе существует естественный отбор. Если птенец здоровый, родители его не бросят. А если птица больная, она обречена самой природой, и мы не вправе вмешиваться в этот процесс. Это не домашнее животное, которое зависит от нас. Это представители дикой природы. Зачем мы ему создаем лишние проблемы, а заодно и себе?

Фото: © Фарит Муратов

- Общение с птицами может быть опасно для здоровья?

- Конечно. Когда вижу, что ребенок берет больного голубя в руки, начинает его гладить, прижимать к себе, целовать, я говорю взрослым, которые рядом с ним, что так делать нельзя. Одна бабушка мне на это ответила: «Мы с раннего детства прививаем ребенку любовь к животным!» А если он подхватит от больной птицы опасную инфекцию, тогда всей семье мало не покажется… Поэтому прямого контакта с уличными птицами надо стараться избегать.