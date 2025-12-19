Путин не подтвердил личное участие в KazanForum 2026, поручив посещение форума членам правительства

Президент России Владимир Путин в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что не планирует лично присутствовать на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2026 году.

Глава государства пояснил, что участие в крупнейших федеральных мероприятиях заранее распределяется между членами правительства. Его традиционными площадками являются Дальневосточный и Санкт-Петербургский международный экономический форумы (ПМЭФ). Посещение других значимых событий, включая казанский форум, он поручает коллегам из Кабинета министров.

При этом Путин подчеркнул высокую значимость KazanForum и подтвердил, что Россия продолжит оказывать ему полномасштабную поддержку. По его словам, этот форум является важным инструментом для укрепления связей с партнёрами в Арабском и Исламском мире, а также со странами Глобального Юга, и служит дополнительной «нитью» для взаимодействия с друзьями и союзниками России.