Пять видов гимнастики объединятся на всероссийском празднике в столице РТ

В столице Татарстана 25 октября стартует Всероссийский день гимнастики. Мероприятие обещает стать значимым событием не только для спортивного сообщества Татарстана, но и для всей страны.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев, начальник отдела спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики ПГУФКСиТ Любовь Ботова, а также известный спортсмен, многократный призер чемпионатов России Иван Антонихин.

Раиф Вафин рассказал о масштабе предстоящего праздника:

- Мы рады приветствовать всех на мероприятии, которое посвящено не только Всероссийскому дню гимнастики, но и популяризации всех гимнастических дисциплин. В Татарстане активно развиваются пять видов гимнастики: спортивная и художественная, спортивная аэробика, спортивная акробатика и прыжки на батуте.

Программа события включает научно-практическую конференцию с международным участием на базе Поволжского университета, которая пройдет 24 - 25 октября. Утром первого дня начнутся мастер-классы с участием ведущих спортсменов и тренеров, а позднее состоится торжественная церемония открытия с участием руководства республики. Завершится день показательными выступлениями звезд гимнастики.

Марат Бариев подчеркнул историческую значимость события:

- В этом году День гимнастики впервые проходит в новом формате после объединения пяти федераций в Федерацию гимнастики России под руководством Олега Белозерова. Мы предложили провести праздник на всероссийском уровне, и эта инициатива была поддержана как Раисом РТ Рустамом Миннихановым, так и руководством федерации.

Особое внимание будет уделено развитию детского спорта. В рамках праздника запланированы автограф-сессии с известными спортсменами, включая Никиту Нагорного и Алексея Немова, а также работа фан-зоны с активностями для детей. При этом, как отметил Бариев, лидеры сборной России не будут участвовать в показательных выступлениях из-за необходимости сохранения нейтрального статуса на международной арене.

Важной новостью стало сообщение о том, что Федерация гимнастики России уже предоставила Татарстану два батута, а также ожидается поставка ковра для спортивной аэробики и другого специализированного инвентаря. Общая стоимость оборудования составляет около 20 миллионов рублей.

- Это демонстрирует серьезное внимание федерации к развитию гимнастики в нашем регионе, - отметил Марат Бариев.

Любовь Ботова подробно рассказала о научной составляющей праздника:

- Объединение федераций год назад стало логичным шагом в развитии гимнастики. В рамках научно-практической конференции мы обсудим такие актуальные вопросы, как цифровизация спорта, медицинское сопровождение спортсменов и новые форматы проведения соревнований. Отдельное внимание будет уделено работе с тренерским составом - запланированы круглые столы и мастер-классы по методическим аспектам подготовки.

Иван Антонихин поделился последними спортивными достижениями:

- В этом году наша команда заняла третье место на чемпионате России. Особенно хочется отметить Даниела Маринова, который завоевал шесть медалей на чемпионате в «Сириусе» и сейчас представляет страну на чемпионате мира в Индонезии.

Спортсмен также сообщил, что сезон продолжается - 26 октября в Центре гимнастики пройдет второй этап Гимнастической премьер-лиги.

Все участники пресс-конференции сошлись во мнении, что гимнастика является базовым видом спорта для гармоничного развития детей, а предстоящий праздник станет важным шагом в популяризации гимнастических дисциплин в Татарстане. Ожидается, что мероприятие соберет участников не только из Татарстана, но и из регионов Приволжского федерального округа и других частей России.