В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

Остров-град Свияжск ждет масштабное благоустройство в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Проект направлен на повышение комфорта для посетителей при сохранении исторической и духовной атмосферы.

В ближайшие годы здесь появятся новые информационные стенды, навигационные элементы, малые архитектурные формы и санитарные зоны. Обновят входную группу, Успенскую и Рождественскую площади. Аналогичные проекты уже реализованы в Елабуге, Болгаре и Старо-татарской слободе Казани.

Особое внимание уделят деликатному оформлению территорий у храмов и руин, а также зон, связанных с бывшими кладбищами и местами захоронений. Вместо заборов предложено использовать декоративные насаждения, установить информационные таблички и памятные знаки.

Проект предусматривает перенос автобусных стоянок на удаленную парковку для разгрузки исторической части. Жители Свияжска подчеркивают необходимость развития не только туризма, но и социальной инфраструктуры, чтобы остров оставался полноценным местом для круглогодичного проживания.