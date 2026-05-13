В Татарстане утвержден план демографической стратегии до 2030 года

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал распоряжение о реализации стратегии семейной и демографической политики в Татарстане до 2030 года. Документ включает комплекс мер по поддержке семей, повышению рождаемости и укреплению традиционных семейных ценностей. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Один из ключевых блоков плана посвящен репродуктивному здоровью и поддержке материнства. Власти намерены расширить диспансеризацию жителей от 18 до 49 лет, ввести профилактические осмотры для подростков 15–17 лет, а также повысить доступность лечения бесплодия. В женских консультациях планируют внедрить психологическую помощь и систему анкетирования для пациенток, обратившихся за прерыванием беременности.

Среди мер социальной поддержки: увеличение жилищных выплат многодетным молодым семьям с 35% до 50% стоимости жилья, программы переобучения для женщин в декрете, поддержка студенческих семей и преподавателей вузов.

Стратегия также предусматривает развитие семейного туризма, популяризацию семейных ценностей через медиа и молодежные проекты, специальные факультативы в вузах и колледжах, а также расширение спортивной инфраструктуры и проведение тематических фестивалей.