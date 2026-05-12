XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей в Казани соберет более тысячи участников

С 15 по 17 мая в Казани и Болгаре пройдет XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Мероприятие соберет более тысячи делегатов из 78 регионов России, что делает его крупнейшим собранием мусульманского духовенства в стране.

Среди участников — имамы, исламские ученые и общественные деятели. Самой многочисленной стала делегация из Башкортостана (107 человек). Впервые на форум приехали имамы из Запорожья, Липецка и Орловской области. Старейший участник — 98-летний имам-хатыб казанской мечети «Хәтер» Харис Салихжан, единственный действующий священнослужитель ДУМ РТ — ветеран Великой Отечественной войны. Также ожидаются гости из Беларуси и Киргизии.

16 мая на площадке «Казань Экспо» состоится пленарное заседание с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. В программе также дискуссионные площадки по темам халяль-индустрии, религиозного образования, сохранения духовного наследия и роли женщин. Завершится форум 17 мая в Болгаре праздником «Изге Болгар җыены».