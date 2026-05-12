За неделю в Казани вывезли более 164 тысяч кубометров отходов

Коммунальные службы города за прошедшие семь дней вывезли 164,1 тыс. кубометров твердых бытовых отходов из контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе УК «ПЖКХ».

Из желтых баков для раздельного сбора на переработку отправили свыше 2,7 тыс. кубометров вторсырья — стекла, металла, бумаги, пластика и тетрапаков. Дополнительно очищено 13 тыс. кубометров крупногабаритного мусора.

Основной объем мусора (92%) поступает на полигон «Восточный», где сортировочная линия ежедневно перерабатывает 200–220 тонн отходов. При этом текущие тарифы, по данным регионального оператора, делают переработку экономически нерентабельной, что тормозит развитие отрасли в регионе. Уровень участия жителей в раздельном сборе остается невысоким.