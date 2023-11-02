Работу с юридическими документами облегчит искусственный интеллект

Нормативно-правовая база в Татарстане будет проверятся в автоматическом режиме.

Республика
2 ноября 2023  12:09
Автор:
Дмитрий Смирнов

Министерство юстиции РТ планирует, что особая информационная система будет мониторить и анализировать актуальное законодательство с целью выявления противоречий в нормативно-правовых актах и их систематизации. Эта тема обсуждалась на специально созванном совещании в профильном ведомстве.

«Технологии искусственного интеллекта позволят, в частности, анализировать нормативные правовые акты и выявлять в них противоречия, готовить проекты актов, а также своевременно сигнализировать о необходимости внесения изменений в них», — рассказал первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.

Платформа будет содержать актуальную информацию обо всех нормативных правовых актах, содержащихся в таких цифровых источниках официального опубликования, как федеральный и республиканский порталы правовой информации, а также регистр муниципальных нормативных правовых актов, сообщает Минюст РТ.

В ведомстве подчеркивают, что обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий и платформ в экономике и социальной сфере, преимущественно на базе отечественных разработок, является приоритетной задачей национального проекта «Цифровая экономика». Нацпроекты реализуются в стране по инициативе и поручению президента РФ Владимира Путина.

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