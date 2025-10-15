Раис РТ предложил ввести мораторий на штрафы для бизнеса в первый год налоговой реформы

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой ввести мораторий на применение штрафных санкций к предприятиям в первый год перехода на общую систему налогообложения по НДС. Соответствующее предложение было направлено заместителю руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину.

Как сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях, налоговые нововведения затронут около 16,1 тысячи предпринимателей республики, работающих по упрощенной системе налогообложения.

«Для многих предпринимателей подготовка новых форм отчетности станет серьезным вызовом, что может привести к несвоевременной сдаче документов по объективным причинам», – пояснил министр.

Шагиахметов добавил, что Минэкономики РТ готово оказать максимальное содействие бизнесу, включая использование республиканских мер поддержки. Также обсуждается вопрос сохранения патентной системы налогообложения для стационарной торговли.

Напомним, что с 2026 года в России вступают в силу масштабные изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДС до 22% и ужесточение условий применения упрощенной системы налогообложения.