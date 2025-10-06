Раис Татарстана внес в Госсовет проект бюджета на 2026 год

Глава Татарстана Рустам Минниханов внес в Государственный Совет республики бюджетное послание, содержащее основные финансовые документы на предстоящий трехлетний период. Центральным элементом пакета документов стал проект закона «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Объем представленных материалов превышает 4,5 тысячи страниц, включая 36 обязательных приложений, предусмотренных Бюджетным кодексом республики. Все документы подготовлены на двух государственных языках — русском и татарском. Параллельно представлен проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на тот же период.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, в соответствии с установленной процедурой проекты бюджетных документов будут вынесены на обсуждение в ходе зональных совещаний, парламентских слушаний и заседаний профильных комитетов парламента. Э