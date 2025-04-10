Расписание ЕГЭ в 2025 году: даты, пересдачи и новые правила

Основные периоды сдачи
Досрочный этап (март – апрель):
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21 марта – география, литература
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25 марта – русский язык
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28 марта – математика (база и профиль)
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1 апреля – биология, физика, иностранные языки (письменно)
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4 апреля – иностранные языки (устно)
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8 апреля – информатика, обществознание
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11 апреля – история, химия
Основной этап (май – июнь):
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23 мая – история, литература, химия
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27 мая – математика (база и профиль)
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30 мая – русский язык
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2 июня – обществознание, физика
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5 июня – биология, география, иностранные языки (письменно)
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10–11 июня – иностранные языки (устно), информатика
Пересдачи и резервные дни
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Июльская пересдача (3–4 июля) – можно исправить один предмет по выбору до окончания приёмной кампании в вузах.
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Сентябрьский период (для обязательных предметов):
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4 сентября – русский язык
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8 сентября – математика (база)
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Резервные дни (для пропустивших по уважительной причине):
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14–21 апреля (досрочный этап)
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16–23 июня (основной этап)
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23 сентября (дополнительный этап)
Продолжительность экзаменов
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3 ч 55 мин – профильная математика, физика, информатика, литература, биология.
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3 ч 30 мин – русский, химия, история, обществознание.
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3 ч – базовая математика, география, китайский язык.
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17 мин – устная часть (английский, французский, немецкий, испанский).
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14 мин – устный китайский.
Когда ждать результаты?
Обычно – через 1–2 недели после экзамена. Точные даты публикации по каждому предмету будут утверждены позже.
Важно! Новые правила позволяют пересдать один предмет по выбору в июле, чтобы успеть подать документы в вуз.