Расписание ЕГЭ в 2025 году: даты, пересдачи и новые правила

news_top_970_100
Полезное
10 апреля 2025  15:28

Основные периоды сдачи

Досрочный этап (март – апрель):

  • 21 марта – география, литература

  • 25 марта – русский язык

  • 28 марта – математика (база и профиль)

  • 1 апреля – биология, физика, иностранные языки (письменно)

  • 4 апреля – иностранные языки (устно)

  • 8 апреля – информатика, обществознание

  • 11 апреля – история, химия

Основной этап (май – июнь):

  • 23 мая – история, литература, химия

  • 27 мая – математика (база и профиль)

  • 30 мая – русский язык

  • 2 июня – обществознание, физика

  • 5 июня – биология, география, иностранные языки (письменно)

  • 10–11 июня – иностранные языки (устно), информатика

Пересдачи и резервные дни

  • Июльская пересдача (3–4 июля) – можно исправить один предмет по выбору до окончания приёмной кампании в вузах.

  • Сентябрьский период (для обязательных предметов):

    • 4 сентября – русский язык

    • 8 сентября – математика (база)

Резервные дни (для пропустивших по уважительной причине):

  • 14–21 апреля (досрочный этап)

  • 16–23 июня (основной этап)

  • 23 сентября (дополнительный этап)

Продолжительность экзаменов

  • 3 ч 55 мин – профильная математика, физика, информатика, литература, биология.

  • 3 ч 30 мин – русский, химия, история, обществознание.

  • 3 ч – базовая математика, география, китайский язык.

  • 17 мин – устная часть (английский, французский, немецкий, испанский).

  • 14 мин – устный китайский.

Когда ждать результаты?

Обычно – через 1–2 недели после экзамена. Точные даты публикации по каждому предмету будут утверждены позже.

Важно! Новые правила позволяют пересдать один предмет по выбору в июле, чтобы успеть подать документы в вуз.

news_right_column_240_400
Новости
«Бессмертный полк» пройдет в учебных заведениях по всей России
Как школьникам выбрать будущую профессию: советы от экспертов
Школьный урок 5 мая посвятят Великой Победе
В Казани планируют создать многофункциональный культурно-исторический центр
Расписание ЕГЭ в 2025 году: даты, пересдачи и новые правила
В Татарстане ввели особый противопожарный режим до 11 мая
Ограничение на снятие наличных коснётся только дропперов
Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года