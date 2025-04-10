Расписание ЕГЭ в 2025 году: даты, пересдачи и новые правила

Основные периоды сдачи

Досрочный этап (март – апрель):

21 марта – география, литература

25 марта – русский язык

28 марта – математика (база и профиль)

1 апреля – биология, физика, иностранные языки (письменно)

4 апреля – иностранные языки (устно)

8 апреля – информатика, обществознание

11 апреля – история, химия

Основной этап (май – июнь):

23 мая – история, литература, химия

27 мая – математика (база и профиль)

30 мая – русский язык

2 июня – обществознание, физика

5 июня – биология, география, иностранные языки (письменно)

10–11 июня – иностранные языки (устно), информатика

Пересдачи и резервные дни

Июльская пересдача (3–4 июля) – можно исправить один предмет по выбору до окончания приёмной кампании в вузах.

Сентябрьский период (для обязательных предметов): 4 сентября – русский язык 8 сентября – математика (база)



Резервные дни (для пропустивших по уважительной причине):

14–21 апреля (досрочный этап)

16–23 июня (основной этап)

23 сентября (дополнительный этап)

Продолжительность экзаменов

3 ч 55 мин – профильная математика, физика, информатика, литература, биология.

3 ч 30 мин – русский, химия, история, обществознание.

3 ч – базовая математика, география, китайский язык.

17 мин – устная часть (английский, французский, немецкий, испанский).

14 мин – устный китайский.

Когда ждать результаты?

Обычно – через 1–2 недели после экзамена. Точные даты публикации по каждому предмету будут утверждены позже.

Важно! Новые правила позволяют пересдать один предмет по выбору в июле, чтобы успеть подать документы в вуз.