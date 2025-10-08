Речная навигация в Татарстане завершится 16 ноября поэтапным закрытием маршрутов

Сезон речных перевозок 2025 года в Татарстане подходит к завершению - официальной датой окончания навигации объявлено 16 ноября. Министерство транспорта республики сообщило о поэтапном закрытии пассажирских маршрутов в течение октября и ноября.

Социально значимые направления будут прекращать работу согласно установленному графику. Маршруты Казань-Шеланга и Казань-Печищи продолжат перевозки до ноября, тогда как рейсы до Свияжска будут осуществляться до 19 октября. Речные прогулочные маршруты прекратят работу 15 октября, а социальные рейсы по направлению Казань-Болгары-Тетюши завершатся 12 октября.

В ведомстве рекомендовали пассажирам учитывать даты закрытия навигации при планировании поездок. Напомним, что текущий навигационный сезон стартовал 25 апреля и охватывал десять социально значимых маршрутов, обеспечивавших транспортную доступность населенных пунктов, расположенных вдоль водных артерий республики.