Речной порт Казани увеличил пассажиропоток в навигационный сезон на 25%

6 октября 2025  17:02

За период с апреля по август 2025 года Речной порт Казани обслужил свыше 411 тысяч пассажиров, что демонстрирует рекордный рост на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Статистические данные были представлены директором Комитета по развитию туризма Дарьей Санниковой в ходе оперативного совещания в городской администрации.

Особой популярностью у гостей и жителей города пользовались прогулочные маршруты – речные трамвайчики, курсирующие по акватории Казанки, перевезли более 30,7 тысячи пассажиров за летние месяцы.

Мэр Казани Ильсур Метшин обозначил стратегические перспективы развития водной инфраструктуры, подчеркнув значимость концепции «Казань – город на воде». «Нам предстоит раскрыть существенный потенциал в этом направлении, что позволит не только увеличить турпоток, но и повысить качество городской среды для самих казанцев», – отметил градоначальник.

