Реформа службы занятости в Татарстане: новые стандарты и законы

В Татарстане активно ведется работа по обновлению службы занятости населения в рамках нацпроекта «Кадры». 49 учреждений приводятся к единым стандартам работы, а процессы предоставления услуг оптимизируются, передает «Татар-информ».

С 2025 года вступил в силу новый федеральный закон о занятости, который вводит индивидуальные планы содействия занятости для безработных. Эти планы формируются на основе профилирования и являются обязательным условием для признания безработным и получения пособия.

Кроме этого, расширены возможности признания безработным по месту пребывания, разрешена подработка при получении пособия (с ограничениями), упрощено восстановление статуса при переезде и предусмотрено приоритетное трудоустройство участников СВО.

Напомним, национальные проекты в стране реализуются с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» глава государства подписал 7 мая 2024 года. Документ фиксирует ключевые приоритеты в развитии страны.