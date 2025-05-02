Реформа службы занятости в Татарстане: новые стандарты и законы

news_top_970_100
Республика
2 мая 2025  12:30

В Татарстане активно ведется работа по обновлению службы занятости населения в рамках нацпроекта «Кадры». 49 учреждений приводятся к единым стандартам работы, а процессы предоставления услуг оптимизируются, передает «Татар-информ».  

С 2025 года вступил в силу новый федеральный закон о занятости, который вводит индивидуальные планы содействия занятости для безработных. Эти планы формируются на основе профилирования и являются обязательным условием для признания безработным и получения пособия.  

Кроме этого, расширены возможности признания безработным по месту пребывания, разрешена подработка при получении пособия (с ограничениями), упрощено восстановление статуса при переезде и предусмотрено приоритетное трудоустройство участников СВО.  

Напомним, национальные проекты в стране реализуются с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» глава государства подписал 7 мая 2024 года. Документ фиксирует ключевые приоритеты в развитии страны.

news_right_column_240_400
Новости
Репа – природный защитник сердца и сосудов
В Татарстане зафиксировано 1548 укусов клещей за апрель
Скончалась мировой судья Камско-Устьинского района Диляра Сафина
Дачников могут оштрафовать за мусор, запахи и запрещённых животных
Почти 70% работодателей в России считают, что у них есть бесполезные сотрудники
Реформа службы занятости в Татарстане: новые стандарты и законы
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности временно удвоили
Капремонт Дворца единоборств «Ак Барс» в Казани обойдется в 274,4 млн рублей