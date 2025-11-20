Республиканское агентство «Татмедиа» представило свой канал в MAX

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» запустило официальный канал в российском мессенджере MAX. Теперь пользователи платформы могут получать актуальные новости и официальные сообщения напрямую от агентства.

Это решение расширяет возможности распространения информации и повышает доступность официального контента для жителей республики. Запуск канала состоялся на фоне активного роста популярности отечественного мессенджера — в середине ноября число пользователей MAX достигло 55 миллионов человек.

Присоединиться к каналу «Татмедиа» могут все пользователи мессенджера MAX, чтобы быть в курсе последних новостей и официальных сообщений агентства.