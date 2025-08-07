Родные языки школьники все-таки будут изучать два часа в неделю

Краткая предыстория этого острого вопроса. Еще в далеком октябре 2024 года вышел приказ Министерства просвещения РФ. В этом достаточно объемном документе среди прочего вводились важные изменения в процесс изучения языков народов России. Точнее, их было два: переименование предмета «Родной язык» в «Язык народа Российской Федерации» и сокращение количества часов на его изучение с двух до одного в неделю. 25 апреля данный документ был опубликован на портале проектов нормативных актов. Но на него в то время никто не отреагировал.

Кстати, в Минпросвещения РФ объясняли сокращение часов бесхитростно: просто надо было снизить учебную нагрузку на младшеклассников. А других предметов, которыми можно было пожертвовать, стало быть, не нашлось.

Но пришел июль, а с ним и последнее перед каникулами заседание Госсовета РТ. После обстоятельного доклада главы Министерства образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина «разразился гром». Сначала депутат Ильшат Аминов, а вслед за ним и еще ряд его коллег выступили категорически против этих нововведений. Да и сам спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин заявил, что такой подход к изучению родных языков неприемлем. Причем он признался, что Татарстан в этом вопросе поддерживают (правда, не открыто, как наши депутаты) и некоторые другие национальные регионы. Сам Хадиуллин выразил уверенность, что «общий язык с федеральным министерством будет найден».

И вот буквально через считаные дни выяснилось, что старое название предмета «Родной язык» будет сохранено. Впрочем, главное ведь не название, а содержание.

А на днях стала известна еще одна новость: в Минпросвещения России переиграли собственное решение - с 1 сентября количество часов, заложенных на изучение языков народов страны, не изменится, их по-прежнему будет два. Единственное изменение коснется первоклассников: час изучения этого предмета будет переведен во внеурочную форму. Но это уже требование федерального Роспотребнадзора. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов так прокомментировал свое последнее решение: «Ведомство подчеркивает необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса».

Нет сомнений, что это еще одна важная победа Татарстана. А добиться ее удалось благодаря высокому авторитету как самого региона, так и его руководства.