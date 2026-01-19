Роспотребнадзор по РТ: готовая еда в торговых точках чаще всего нарушает санитарные нормы

Наибольшее количество нарушений при проверке продуктов питания в торговых точках Татарстана выявляется в категории готовых блюд. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, подводя итоги работы ведомства за 2025 год на коллегии.

В течение года специалисты провели масштабный лабораторный контроль продукции, отбирая образцы непосредственно с магазинных полок без предварительного уведомления. Всего было исследовано более 77 тысяч проб продовольственных товаров. По итогам анализа доля продукции, не соответствующей установленным требованиям, достигла 4,9%, при этом этот показатель демонстрирует рост.

Отдельный мониторинг охватил 490 образцов из 14 основных товарных групп, входящих в повседневный рацион жителей республики. В результате свыше одной пятой части проб — около 22–22,5% — не прошли проверку по гигиеническим нормативам. Причём порядка 70% выявленных нарушений напрямую касались вопросов безопасности.

Наиболее проблемной категорией оказалась готовая еда: салаты, роллы и суши. Именно на этот сегмент пришлось более 60% всех зафиксированных несоответствий. Помимо этого, специалисты обнаружили использование консервантов в биологически активных добавках, микробиологические отклонения и ферменты в рыбной продукции, красители в детском питании, подмену мясного сырья, а также превышение допустимых добавок в колбасных изделиях и полуфабрикатах.

По результатам мониторинга Роспотребнадзор инициировал 21 внеплановую проверку, и на каждом объекте были выявлены нарушения. В отношении нарушителей составлено 41 административное дело, сумма наложенных штрафов составила 1,7 млн рублей. Кроме того, действие 12 разрешительных документов и лицензий было приостановлено либо полностью прекращено. Из оборота изъяли более 20 тонн небезопасной продукции.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за оборотом пищевых товаров будет продолжен и в текущем году, поскольку вопросы качества и безопасности продуктов остаются приоритетными для надзорных органов.