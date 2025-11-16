Росреестр РТ рекомендует проверить сведения о недвижимости до уплаты налогов

В преддверии срока уплаты имущественных налогов, который истекает 1 декабря 2025 года, Управление Росреестра по Республике Татарстан советует гражданам провести сверку данных о принадлежащих им объектах недвижимости. Актуальную информацию можно получить через перечень недвижимости в ЕГРН, доступный в Личном кабинете на портале Госуслуг или сайте Росреестра.

Полученные сведения необходимо сравнить с данными в Личном кабинете налогоплательщика ФНС России в разделе «Имущество». Особое внимание следует уделить соответствию характеристик каждого объекта: вида недвижимости, адреса, площади, кадастрового номера и стоимости. При выявлении несоответствий потребуется подать заявление через электронные сервисы Росреестра или ФНС.

Заместитель руководителя ведомства Андрей Парамонов обращает особое внимание на правильность классификации машино-мест и кладовых. «С 2017 года машино-места признаются самостоятельными объектами недвижимости. Владельцы таких объектов, ранее зарегистрированных как помещения, могут подать заявление об изменении вида объекта без предоставления технических заключений и уплаты госпошлины», — пояснил представитель Росреестра.

Для кладовых помещений возможно изменение вида разрешенного использования на «Кладовая» с уплатой госпошлины 1000 рублей, что повлечет пересмотр кадастровой стоимости и размера налогообложения.