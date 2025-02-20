Росреестр Татарстана проведет горячую линию по новым правилам использования земельных участков

С 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон № 307-ФЗ, который устанавливает трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков. В связи с этим у владельцев земель возникает множество вопросов. Чтобы разъяснить новые правила, Росреестр Татарстана проведет горячую линию 21 февраля с 9:00 до 11:00.

Что можно узнать на горячей линии?

Позвонив по номеру (843) 255-25-71, граждане и юридические лица смогут получить ответы на следующие вопросы:

- Что считается освоением земельного участка и каковы его признаки?

- По каким критериям определяется неиспользование земельного участка по назначению?

- Какие меры воздействия применяются к нарушителям земельного законодательства?

На линии будут дежурить специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии, готовые проконсультировать по всем аспектам нового закона.

Нововведения в земельном законодательстве

Федеральный закон № 307-ФЗ обязывает владельцев земельных участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных участков освоить их в течение трех лет. Это означает, что земля должна использоваться по назначению: для строительства, ведения сельского хозяйства или иных разрешенных видов деятельности.

Если участок не будет освоен в установленный срок, владельцу могут грозить штрафы или даже изъятие земли.

Почему это важно?

Новый закон направлен на борьбу с неэффективным использованием земельных ресурсов и предотвращение заброшенных участков. Владельцам важно своевременно привести свои земли в соответствие с требованиями законодательства, чтобы избежать санкций.

Ответы на популярные вопросы

Наиболее частые вопросы и ответы на них будут опубликованы на официальных ресурсах Управления Росреестра по Республике Татарстан. Это позволит большему количеству людей получить необходимую информацию.

Получить ответы на свои вопросы вы сможете позвонив на горячую линию Росреестра Татарстана 21 февраля с 9:00 до 11:00!