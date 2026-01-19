Российское общество «Знание» продолжает принимать заявки на конкурс песенной поэзии

Российское общество «Знание» объявило о продлении приёма заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии имени Николая Добронравова. Проект «Знание.Авторы» реализуется по поручению Президента России и направлен на выявление талантливых современных поэтов.

Как отметила председатель оргкомитета, советник Президента Елена Ямпольская, конкурс призван сохранить традиции отечественной песенной культуры и дать творческий отклик современной эпохе. «Если время не оставляет после себя хороших песен, потомкам трудно составить верное представление об этой эпохе», — сказала она.

Участвовать могут авторы от 14 лет, представив до трёх оригинальных стихотворений на русском языке (не более 24 строк). Работы принимаются в восьми тематических направлениях: о Родине, защитниках Отечества, семье, дружбе, любви, труде, а также произведения для детей и свободная тема.

Победители получат шанс, чтобы на их стихи известный композитор написал музыку. Кроме того, они выступят на гала-концерте в ноябре 2026 года в Национальном центре «Россия». В состав жюри вошли известные поэты, композиторы и деятели культуры, включая Александру Пахмутову, Александра Шаганова и Полину Гагарину.