Рост тарифов ЖКХ не покроет затрат на замену изношенных сетей

На итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам были оглашены результаты работы ведомства и планы на этот год. В своем докладе председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев отметил, что его подчиненные каждый год сталкиваются с необходимостью принимать очень непростые решения. С одной стороны, ресурсоснабжающие организации просят максимально поднять тарифы. И действительно, износ почти всех инженерных сетей в республике достаточно велик. А с другой, карман жителей не бездонный. Поэтому Груничев заметил, что в этом вопросе надо найти баланс интересов. И госкомитет с этим справился: всего за прошлый год было принято 988 тарифных решений в отношении 1000 регулируемых организаций с суммарным объемом выручки 167 млрд рублей.

Что касается роста цен за коммунальные услуги, то, как рассказал Груничев, для большинства (72%) жителей республики рост платы не должен превысить запланированные ранее 10,8%. Такой индекс роста оплаты коммунальных услуг установлен в среднем по Татарстану. Но на всякий случай заложено и предельное отклонение от этого индекса - 4,9%. Поэтому для жителей оставшихся муниципальных образований такой индекс может составить 15,7%. Он установлен в 24 городах республики, 17 поселках городского типа и 177 сельских поселениях. А это коснется ни много ни мало около 1,13 млн человек.

Далее Груничев вернулся к вопросу серьезного износа сетей. «Если в целом по России за пять последних лет данная динамика близка к единице или даже ухудшилась, то в республике, наоборот, произошло снижение количества сетей, нуждающихся в замене», - заявил он. Это случилось благодаря реализации ряда инвестиционных программ коммунальных предприятий республики. На них-то, как правило, и требуются дополнительные средства. Спикер пояснил, что за последние пять лет финансирование инвестпрограмм в республике увеличилось с 12,2 млрд до 31,8 млрд рублей, а количество самих инвестпрограмм - с 24 до 72.

Однако при этом за ресурсоснабжающими организациями, тарифы которых регулируются государством, нужен контроль. Не все из них выполняют план, заложенный в их инвестпрограммах.

Поэтому Груничев анонсировал создание на площадке Госкомитета РТ по тарифам нового штаба по контролю за исполнением инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями. Первое его заседание запланировано уже на февраль.

Среди других докладчиков особо выделялся глава Альметьевска Тимур Нагуманов. Он остановился на злободневной теме коммунальных долгов. Глава муниципалитета пояснил, что проблема роста долгов за «коммуналку» появилась с 2010 года. Именно тогда ресурсоснабжающие организации стали перезаключать договора с управляющими компаниями. А те не умели работать с должниками.

Далее Нагуманов весьма пессимистично отозвался о ходе решения этой проблемы: «Средняя скорость сокращения долгов населения по Альметьевску сейчас составляет примерно 10 млн рублей в год. Но для понимания, долги людей перед управляющими компаниями составляют 355 млн рублей только по Альметьевскому району. Понятно, что такими темпами мы будем ликвидировать эту задолженность бесконечно». При этом, как признался сам глава, собираемость платежей у них достигает 98%. Вроде не такая уж печальная цифра. Но Нагуманов настаивал, что эта проблема очень серьезная. Часть должников, по его словам, находятся за границей, в своих квартирах не проживают и платить не собираются. Нагуманов привел пример владельца квартиры на улице Белоглазова, который несколько лет назад переехал в США, его долг за «коммуналку» на сегодня составляет около полумиллиона рублей.

(Отдельный большой вопрос: а за что, собственно, они должны платить, если по факту услугами не пользовались? Но это уже другая объемная тема.) Иногда долги копятся настолько давно, что уже превышают рыночную стоимость жилья.

И тут глава Альметьевска предложил, как он сам назвал, два революционных решения. Первое буквально шокировало корреспондента. Он заявил следующее: «Считаю, что при расчете тарифов 2% долгов, возможно, стоит предусмотреть в тарифе». Иначе говоря, Нагуманов хочет, чтобы добросовестные плательщики выкладывали свои денежки не только за «ошибки» коммунальщиков, выражающиеся в том же самом износе сетей, но и за должников. И все потому, что УК не могут сами справиться с взысканием долгов, даже через судебные тяжбы. Видимо, нашим чиновникам не приходит в голову простая мысль: чем выше цена услуги, тем потенциально больше будет должников.

Второе предложение Нагуманова по борьбе с должниками было менее амбициозным: проработать механизм изъятия у них через суд жилой недвижимости с последующей ее заменой на меньшую по стоимости. Предложение здравое. Но возникают сомнения: справятся ли сотрудники УК с экспоненциально возрастающей нагрузкой, связанной с многосерийными судебными процессами?

Подводя итоги заседания, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сказал, что состояние сетей в сфере ЖКХ оставляет желать лучшего. И новые сети появляются. Но нужно понимать, как эти вложения будут окупаться.