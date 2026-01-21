«Рубин-2» остался без главного тренера: Гекдениз Карадениз покинул команду

21 января 2026  14:31
Эдгар Витковский

Главный тренер «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз покинул команду по истечении срока действия контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, специалист возглавил фарм-клуб «Рубина» летом 2023 года. За три сезона работы он провёл у руля команды 68 матчей и одержал 30 побед при средней реализации 1,41 гола за матч. Дважды «Рубин-2» становился бронзовым призёром Дивизиона Б Второй лиги. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Фёдоров.

