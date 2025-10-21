«Рубин» не переплыл «Балтику»

Домашней игрой 12-го тура с «Балтикой» «Рубин» вернулся с двухнедельной паузы в чемпионате, вызванной играми сборных. Для соперников очная встреча была хорошей попыткой улучшить свое турнирное положение - победа «Рубина» могла вернуть клуб в топ-5 турнирной таблицы, успех «Балтики» открывал ей дорогу к тройке лидеров.

Фото: rubin-kazan.ru

«Балтика» - главное открытие этого сезона РПЛ. Калининградский клуб, опустившись на год в Первую лигу, за один чемпионат закрыл вопрос по возвращению в элиту. За сезон 2024/25 команда, ведомая Андреем Талалаевым, потерпела всего три поражения: дважды уступила «Торпедо», которое стало вторым в турнире, и один раз проиграла «Ротору». Примечательно, что больше двух мячей за игру за 34 тура «Балтика» не пропустила.

В РПЛ калининградцы тоже не стали считаться с авторитетами: на старте разошлись миром с «Динамо» (1:1) и прихлопнули в гостях «Спартак» (3:0), отбирали очки у «Локомотива» и «Зенита». Неплохой ход команда набрала благодаря стилю игры - за счет хорошего атлетизма «Балтике» удается перетерпеть своих соперников. Мощный прессинг, простой, подчас прямолинейный футбол - банальные инструменты подвели команду с запада России к 12-му туру с одним поражением.

Парадоксально, но во многом стиль «Балтики» очень напоминает стиль команды Рахимова образца двухлетней давности. Когда перед казанцами стояла задача закрепиться в РПЛ, то в ход шел именно простой, но эффективный стиль игры. В воскресенье вечером «Рубин» пал жертвой именно этого инструмента. Но ключевые проблемы команды возникли из-за кадровых потерь - капитан Игор Вуячич не смог принять участие в матче из-за повреждения голеностопа. Как рассказал Рашид Рахимов, защитник травмировался еще в игре 11-го тура, с повреждением отправился в расположение сборной, однако приступить к работе там не смог и прилетел в Казань. Двух недель на восстановление капитану не хватило.

Тренерскому штабу пришлось перетряхивать центр обороны - Вуячича заменил Алексей Грицаенко, выходивший последний раз на поле в РПЛ еще месяц назад. В помощь ему были отряжены Егор Тесленко и номинальный латераль Илья Рожков.

Первый же гол «Балтики» на седьмой минуте пришел из зоны ответственности Грицаенко: защитник проиграл верховую борьбу, не стал опекать Брайана Хиля, который пробил в противоход Евгению Ставеру.

Ждать второго гола в ворота казанцев долго не пришлось - на 19-й минуте Максим Петров оставил не у дел Рожкова и с разворота классно попал в цель. В промежутке между двумя мячами «Балтика» еще разик серьезно потревожила Ставера, но вратарь сумел справиться с ударом из-за штрафной, а следом со стремительным добиванием от игрока калининградцев. Первый тайм прошел под диктовку гостей.

В начале второй половины игры «Рубин» получил шанс подарить себе необходимые эмоции - на 52-й минуте Мирлинд Даку упал в пределах штрафной после контакта с игроком «Балтики», заработав пенальти. Исполнять его вызвался сам пострадавший, но сделал это весьма неудачно - вратарь гостей угадал направление удара и потащил мяч.

«До этого он забил несколько, здесь не забил. Как ты ему скажешь: «Не бей?» - рассуждал после матча Рахимов.

На 73-й минуте «Балтика» едва не оформила третий гол, когда Иванов сделал небрежную передачу назад, а Ставер крайне неудачно обработал мяч, пропустив его под подошвой. Мяч нацеленно катился в пустые ворота, но вратарь в последний момент в падении выбил его из створа. Через семь минут гости довели свою очередную атаку до взятия ворот - недавний дебютант сборной России Мингиян Бевеев пальнул точно в дальний верхний угол, 0:3.

«Я сказал игрокам, что какого-то креатива, неожиданных ходов не будет. Самым сложным будет то, что «Балтика» постоянно навязывает борьбу, и нам нужно обратить внимание на подборы, единоборства и реакцию в переходных фазах», - признал главный тренер казанцев.

По итогу за всю игру «Рубин» нанес два удара в створ и один раз попал в каркас ворот (против семи ударов в створ у «Балтики»), 21 раз потерял мяч в результате перехвата. С переходными фазами у команды дела действительно не заладились.

13-я команда лиги по стоимости состава (25,5 млн евро) поднялась на пятую строчку турнирной таблицы. До третьего места «Балтике» всего одно очко, тогда как «Рубин» остался седьмым и отстает от тройки уже на шесть баллов. 22 октября казанцы завершат групповой этап Кубка России домашним матчем с «Ахматом», команде предстоит сразиться за место в Путь регионов турнира.