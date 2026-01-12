«Рубин» определился с соперниками на первом зимнем сборе в Турции

12 января 2026  09:01

Казанский «Рубин» раскрыл планы на стартовый этап зимней подготовки. Как сообщили в клубе, во время первого сбора в Турции команда проведёт два контрольных матча с зарубежными соперниками.

21 января казанцы встретятся с сербским клубом ИМТ из Белграда, а 26 января сыграют против северомакедонской «Струги Трим-Лум». Оба поединка пройдут в рамках тренировочного сбора.

Первая часть подготовки начнётся 15 января и завершится 26-го числа. Всего в межсезонье у «Рубина» запланированы три сбора: затем команда продолжит работу с 30 января по 9 февраля, а финальный этап намечен на период с 13 по 23 февраля.

