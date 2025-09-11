«Рубин» подписал французского нападающего Сиве

Французский форвард Жак-Жюльен Сиве перешёл в «Рубин», об этом свидетельствуют данные заявки команды на сайте РПЛ. 24-летний нападающий включён в заявку под 43-м номером, его контракт с казанцами действует до июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока из «Генгама» в 2,5 млн евро при рыночной стоимости в 3 млн. Большую часть карьеры форвард провёл во французской Лиге 2 – в его активе 70 матчей, 14 голов и две результативные передачи. В Лиге 1 игрок провёл пять матчей за «Дижон».