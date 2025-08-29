«Рубин» подписал игрока «Зенита-2»

news_top_970_100
Спорт
29 августа 2025  22:31
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» подписал контракт с 20-летним защитником «Зенита-2» Никитой Лобовым – соглашение будет действовать до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценил переход игрока в 320 тысяч евро при трансферной стоимости в 150 тысяч. Лобов – универсальный защитник, способный сыграть в центре и на флангах.

За плечами у игрока 39 матчей в Дивизионе Б Второй лиги, а также две игры в Кубке России. Защитник отличился двумя голами и результативной передачей. В молодёжной сборной России игрок обороны успел провести восемь игр и вывести команду на поле с капитанской повязкой в матче с Вьетнамом.

news_right_column_240_400
Новости
«Рубин» подписал игрока «Зенита-2»
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года
В Казани открылся современный Центр фехтования
Как отмечали 1000-летие любимой Казани: история в фотографиях
Как отмечали 1000-летие любимой Казани: история в фотографиях
Кирилл Охоткин официально вступил в должность ректора КНИТУ-КАИ
Эксперты журналистики рассказали о своей профессии юным авторам
Эксперты журналистики рассказали о своей профессии юным авторам
Kazan Digital Week 2025 соберет участников из 50 стран
Главреда «КВ» Венеру Якупову Раис РТ поздравил со званием «Заслуженный журналист РФ»