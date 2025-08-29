«Рубин» подписал игрока «Зенита-2»

«Рубин» подписал контракт с 20-летним защитником «Зенита-2» Никитой Лобовым – соглашение будет действовать до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценил переход игрока в 320 тысяч евро при трансферной стоимости в 150 тысяч. Лобов – универсальный защитник, способный сыграть в центре и на флангах.

За плечами у игрока 39 матчей в Дивизионе Б Второй лиги, а также две игры в Кубке России. Защитник отличился двумя голами и результативной передачей. В молодёжной сборной России игрок обороны успел провести восемь игр и вывести команду на поле с капитанской повязкой в матче с Вьетнамом.