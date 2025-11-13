Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с руководством китайской провинции Чжэцзян

В рамках рабочего визита в Китай Раис Татарстана Рустам Миннихан провел встречу с вице-губернатором провинции Чжэцзян Лу Шанем. Переговоры прошли в городе Ханчжоу, одном из наиболее экономически развитых центров страны.

Глава республики отметил стратегический характер российско-китайских отношений и вклад Татарстана в их развитие. «Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Китаем по итогам прошлого года установил рекорд, превысив 3,3 миллиарда долларов», – подчеркнул Минниханов. Китай сохраняет позиции ключевого иностранного инвестора в экономику региона.

Особое внимание было уделено развитию межрегиональных связей. Как отметил Раис, провинция Чжэцзян уже имеет установленные контакты с Татарстаном: соглашение о породненных отношениях между Казанью и Ханчжоу, меморандумы о сотрудничестве районов республики с городами провинции, а также открытие представительства Университета Иннополис в Ханчжоу.

Провинция Чжэцзян входит в число лидеров Китая по объему инвестиций и количеству крупных предприятий, обладая значительными запасами полезных ископаемых. Вице-губернатор Лу Шань подтвердил взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества и ознакомил с программой посещения высокотехнологичных предприятий провинции.