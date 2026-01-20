Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с поздравлением к первому Президенту республики, Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву по случаю его дня рождения. Тёплые слова в адрес юбиляра глава региона опубликовал в своём официальном канале в MAX.

В поздравлении Минниханов подчеркнул масштаб личности Шаймиева, отметив его исключительную мудрость, колоссальный управленческий опыт и преданность родной республике. По его словам, эти качества являются ценнейшим наследием для Татарстана, а жизненный путь первого Президента остаётся ориентиром для нынешних и будущих поколений.

Глава республики отдельно акцентировал значимость даты, назвав Минтимера Шаймиева «человеком-эпохой», чьё имя прочно ассоциируется с дальновидностью и стратегическим мышлением. Раис Татарстана пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет активной, насыщенной жизни.