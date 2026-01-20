Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием

news_top_970_100
Республика
20 января 2026  09:13

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с поздравлением к первому Президенту республики, Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву по случаю его дня рождения. Тёплые слова в адрес юбиляра глава региона опубликовал в своём официальном канале в MAX.

В поздравлении Минниханов подчеркнул масштаб личности Шаймиева, отметив его исключительную мудрость, колоссальный управленческий опыт и преданность родной республике. По его словам, эти качества являются ценнейшим наследием для Татарстана, а жизненный путь первого Президента остаётся ориентиром для нынешних и будущих поколений.

Глава республики отдельно акцентировал значимость даты, назвав Минтимера Шаймиева «человеком-эпохой», чьё имя прочно ассоциируется с дальновидностью и стратегическим мышлением. Раис Татарстана пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет активной, насыщенной жизни.

 

news_right_column_240_400
Новости
Городскую поликлинику № 20 Казани возглавил Сергей Савинов
Рустам Минниханов поздравил Минтимера Шаймиева с 89-летием
В строящемся корпусе казанской больницы №18 произошло возгорание
В Казани построят новый реабилитационный центр для детей с ОВЗ за 20 млн рублей
В 2025 году в Татарстане лесовосстановление охватило более 5 тыс. гектаров
Скончался модельер Валентино Гаравани - основатель дома моды Valentino
В Татарстане стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие»
В Татарстане ожидаются арктические морозы до -35 градусов