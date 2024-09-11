Рустам Минниханов: Татарстан - один из лидеров цифровой трансформации в стран

Фото: © Фарит Муратов

В Казани завершается международный форум Kazan Digital Week 2024, который эксперты называют одним из ключевых событий в сфере IT в России. В этом году в форуме в режимах онлайн и офлайн принимают участие свыше 16 тысяч человек из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа форума включает в себя множество деловых, научных и культурных мероприятий, объединенных темой цифровизации.

В пленарном заседании форума приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Раис РТ Рустам Минниханов и другие официальные лица.

Видеообращение к участникам события направил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- Kazan Digital Week - это одна из крупнейших российских и международных площадок, где встречаются разработчики и заказчики IТ-продуктов, представители государства, бизнеса, начинающие специалисты и профессионалы, которые уже добились успеха и готовы передавать опыт молодым, - подчеркнул премьер-министр РФ. - Правительство уделяет таким темам большое внимание. Мы оказываем всестороннюю поддержку информационно-технологической сфере, чтобы инновации и прорывные решения создавались и активно применялись в нашей стране. И здесь важным направлением является подготовка высококвалифицированных кадров.

Михаил Мишустин рассказал, что российские выпускники школ все чаще решают сдавать экзамен по информатике, а почти каждый 10-й выпускник вуза в стране получает специальность в информационно-технологической области.

- По итогам прошлого года доля информационных технологий в валовом внутреннем продукте России приблизилась к 2%, - отметил премьер-министр. - И последние пять лет этот сектор увеличивался быстрее всей экономики в целом.

Среднегодовой прирост превысил десятую часть.

Максут Шадаев высоко оценил уровень подготовки форума, его насыщенную программу и интересную технологическую выставку. Также он назвал Kazan Digital Week отличной площадкой для обмена опытом, отметив, что в столицу Татарстана прибыли министры цифрового развития из всех регионов страны. Кроме того, глава Минцифры РФ поделился планами на будущее.

Фото: © Фарит Муратов

- Сегодня мы вступаем в завершающий этап формирования нового нацпроекта, определяем рамки его финансирования, - рассказал он. - Цифровая трансформация сохранила статус важнейшей национальной цели развития нашей страны. Добавилось две задачи, связанные с обеспечением устойчивого функционирования сетевой инфраструктуры, со снижением кибермошенничества. Поставлена новая задача по созданию единой платформы для госслужбы. В блок госуслуг добавлены задачи по повышению уровня удовлетворенности граждан качеством работы чиновников, работников социальной сферы на 50% и переходу на оказание услуг в проактивном режиме. Уточнены задачи по развитию отечественных IT-решений, указом утверждены новые показатели, которые характеризуют целевую глубину проникновения российских IT-решений в ключевые отрасли экономики, включая отдельный показатель, который устанавливает долю использования российских решений для госорганов и госкомпаний. Также поставлена очень серьезная задача по формированию рынка данных и сервисов на основе искусственного интеллекта.

Одним из направлений нацпроекта станет развитие инфраструктуры для доступа в интернет. Максут Шадаев рассказал о планах создания низкоорбитальной группировки спутников, шесть аппаратов уже было выведено на орбиту. Также планируется обновление геосценарной группировки для традиционного вещания и связи. Правительство будет поддерживать строительство сетей 5G в крупных городах на основе российских базовых станций и модернизацию фиксированных сетей для подключения домов. К 2030 году планируется подключение малочисленных населенных пунктов к мобильному интернету. В школах создадут Wi-Fi-сети и системы видеонаблюдения, а учителей обеспечат планшетами с доступом к образовательным ресурсам. Кроме того, будут созданы цифровые платформы для поддержки учреждений, а системы органов власти переведут на российскую облачную инфраструктуру.

Фото: © Фарит Муратов

Значительную роль в развитии сферы IT играют частная инициатива и бизнес.

- Что касается новых разработок и их внедрения, здесь продолжим всеми доступными инструментами поддерживать весь цикл, начиная от грантов на софинансирование разработки новых корпоративных решений, которые не имеют зрелых аналогов на российском рынке, - подчеркнул Максут Шадаев. - Будем готовить, помогать и консультировать команды стартапов, софинансировать часть расходов бизнеса на пилотные внедрения новых решений, поддерживать их последующее тиражирование и выход на рынки дружественных стран.

Глава Минцифры РФ отметил важность роли Татарстана в IT-сфере страны. По словам министра, республика находится на третьем месте в рейтинге российских регионов по динамике развития IT-отрасли за последние четыре года.

Рустам Минниханов подчеркнул, что республика сумела достичь высоких результатов в том числе благодаря федеральной поддержке.

- Татарстан - один из лидеров цифровой трансформации в стране, - напомнил Раис РТ. - Дополнительный импульс к развитию IТ-отрасли придала реализация национальной программы «Цифровая экономика». При поддержке Президента страны Владимира Путина в рамках программы реализуются масштабные мероприятия. К скоростному интернету подключено более 10,5 тысячи социальных учреждений. Большая работа проводится по устранению цифрового неравенства: на сегодня 86% домохозяйств РТ обеспечены широкополосным доступом в интернет. Только за последние три года более 300 тысяч сельских домохозяйств обеспечены оптическим скоростным интернетом.

Приоритетной задачей в сфере цифровизации Рустам Минниханов назвал предоставление услуг в электронном виде, без посещения организаций и МФЦ. Также глава региона рассказал о переходе органов власти на российское программное обеспечение.

Лидерство Татарстана в IТ-сфере обусловлено созданием благоприятных условий для бизнеса в регионе.

- В республике работают три площадки IТ-парка, - подчеркнул Раис РТ. - И сегодня все они полностью заняты, в них действуют 546 резидентов, создано 6 тысяч рабочих мест. На двух площадках особой экономической зоны «Иннополис» работают 338 компаний, их инвестиции превысили 174 млрд руб., создано порядка 10 тысяч рабочих мест. Этим летом открыт крупнейший в Поволжье центр обработки и хранения данных, построенный нашим стратегическим партнером - госкорпорацией «Росатом». В результате многолетней системной работы в республике сформированы мощные IT-отрасли, действуют порядка 1300 IТ-компаний, в которых заняты свыше 42 тысяч человек.

Глава республики также рассказал о подготовке в РТ специалистов в области цифровых и инженерных технологий.

- В Татарстане выстроена комплексная система профориентации и IТ-образования для всех возрастов, - заявил Рустам Минниханов. - Работают детский IТ-парк и начальная IТ-школа в IТ-парке им. Башира Рамеева, действует совместный со Сбербанком проект «Школа 21», работает Казанский техникум информационных технологий и связи.

В республике функционирует Университет Иннополис - один из самых престижных IТ-вузов России, где обучаются 1200 студентов из 31 страны. Кроме того, здесь, в этом университете, работает передовая инженерная школа, действуют федеральные центры по искусственному интеллекту и промышленным роботам.

Фото: © Фарит Муратов

Республика была выбрана площадкой для целого ряда международных мероприятий. Татарстан в этом году принял первые «Игры будущего», объединившие спорт, науку и технологии.

- Нам предстоит провести в Иннополисе встречу министров связи и информатизации стран БРИКС, а в октябре Казань примет 16-й саммит стран БРИКС, в котором ожидается участие высоких делегаций, - рассказал Рустам Минниханов.

В заключение Раис РТ пожелал всем участникам форума продуктивной работы.

- Дорогие друзья, уверен, совместная работа на площадке форума будет способствовать знакомству с лучшими практиками, выработке прорывных решений в развитии отечественной промышленности и науки, - напутствовал он.