Рустам Минниханов в Набережных Челнах: открытие завода, юбилей КАМАЗа и подготовка к 50-летию города

В Набережные Челны с рабочим визитом прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики знакомится с достижениями градообразующих предприятий и социальных учреждений в сопровождении мэра города Наиля Магдеева. Ключевое внимание уделяется промышленному развитию, внедрению новых технологий и социальной инфраструктуре.

Центральным событием визита станет открытие нового завода по производству мостов ПАО «КАМАЗ». В церемонии примут участие представители Правительства РФ и руководство госкорпорации «Ростех».

Кроме того, сегодня состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Ожидается участие федеральных и региональных руководителей, а также руководства автогиганта.

В программе визита также заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия со дня основания Набережных Челнов и выпуска первого КАМАЗа. Участники обсудят план юбилейных торжеств.