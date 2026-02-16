Рустам Минниханов в Набережных Челнах: открытие завода, юбилей КАМАЗа и подготовка к 50-летию города

news_top_970_100
Республика
16 февраля 2026  08:26
Автор:
Владислав Косолапкин

В Набережные Челны с рабочим визитом прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики знакомится с достижениями градообразующих предприятий и социальных учреждений в сопровождении мэра города Наиля Магдеева. Ключевое внимание уделяется промышленному развитию, внедрению новых технологий и социальной инфраструктуре.

Центральным событием визита станет открытие нового завода по производству мостов ПАО «КАМАЗ». В церемонии примут участие представители Правительства РФ и руководство госкорпорации «Ростех».

Кроме того, сегодня состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Ожидается участие федеральных и региональных руководителей, а также руководства автогиганта.

В программе визита также заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия со дня основания Набережных Челнов и выпуска первого КАМАЗа. Участники обсудят план юбилейных торжеств.

news_right_column_240_400
Новости
Рустам Минниханов в Набережных Челнах: открытие завода, юбилей КАМАЗа и подготовка к 50-летию города
Гранты для укрепления связей с исламским миром: стартовал конкурс Группы стратегического видения
В РТ ожидается ухудшение погоды: метели, гололед и снежная каша на дорогах
«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд
В Казани трое подростков угнали такси после конфликта с водителем и попали в ДТП
«Рубин» всухую одолел «Пахтакор»
Женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-7 в Татарстане
Алексей Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ