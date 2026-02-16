В РТ ожидается ухудшение погоды: метели, гололед и снежная каша на дорогах

Республика
16 февраля 2026  07:57

В понедельник, 16 февраля, в республике сохранится облачная погода с осадками. Синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют снег и мокрый снег — от небольших до умеренных, местами возможны сильные осадки. В отдельных районах не исключены метели с ухудшением видимости до 500 метров и гололед.

Ветер в течение дня сменит направление с юго-западного на северо-восточное, порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит от 0 до –5 градусов, при этом на западе региона столбики термометров опустятся до –8. На дорогах ожидается снежная каша и гололедица, местами — сильная. Автомобилистов и пешеходов призывают к осторожности

