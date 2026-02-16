В Татарстане направят более 2 млрд рублей на развитие центра беспилотных авиасистем

16 февраля 2026  09:24
Автор:
Владислав Косолапкин

В республике планируют создать сеть научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделят свыше 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РТ.

Общий объем финансирования составит 2 019 216,2 тысячи рублей. Из них 1 474 027,8 тысячи рублей поступит в виде субсидии из федерального бюджета, еще 545 188,4 тысячи рублей предусмотрено в бюджете Татарстана.

Средства направят на оснащение научно-производственных центров оборудованием, которое станет ключевым при разработке, испытаниях и серийном производстве беспилотных авиационных систем, их компонентов и комплектующих. В перечень расходов также включены доставка оборудования и проведение пусконаладочных работ.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих», входящего в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

