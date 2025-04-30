Рустем Гарипов: Ошибка на дороге - это не школьная двойка, которую можно исправить на следующий день

В Татарстане за первые три месяца этого года произошло 573 ДТП - на 5,3% меньше, чем годом ранее. Об основных причинах аварийности, печальной статистике и мерах по повышению уровня безопасности на дорогах республики рассказал гость редакции «Казанских ведомостей» - начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Фото: © Фарит Муратов

Риски для водителей

- Как вы оцениваете уровень безопасности на дорогах республики?

- К сожалению, когда мы говорим о судьбах людей и их жизни, мы вынужденно обращаемся к цифрам. С начала года на дорогах Татарстана погиб 71 человек. За аналогичный период прошлого года их было больше - 82, снизилось и общее число ДТП. Но нас это не успокаивает - государство ставит перед нами задачу свести смертность на дорогах к минимуму. Стоит отметить, что в большинстве случаев водители ехали со скоростью выше 70 км/ч. Мы уверены, что, будь скорость ниже, трагедии можно было избежать. Почти половина случаев гибели людей в ДТП приходится на нарушения ПДД, связанные со встречными обгонами.

- Это связано с недостаточной культурой вождения или состоянием дорог?

- Мы анализируем каждое дорожно-транспортное происшествие и проводим служебные проверки совместно с содержателями дорог. Если требуется установить дополнительные знаки или внести изменения в разметку, это делается незамедлительно. Дороги в республике постоянно улучшаются, увеличивается количество разделенных полос движения.

- Какие еще факторы стали причинами аварий?

- Ряд ДТП связан с усталостью водителей. Приведу один факт: в Актанышском районе произошла авария, семья проехала более 1000 километров без перерывов. В результате погибли глава семьи и его дочка. Мама и две дочки получили телесные повреждения. Водитель, скорее всего, уснул, потому что он без цели обгона плавно выехал на встречную полосу.

- Скоро наши соотечественники отправятся в летние отпуска. Что бы вы им посоветовали?

- Я бы рекомендовал пересесть с автомобилей на авиа- или железнодорожный транспорт. Если же вы никак не можете обойтись без личной машины, обязательно делайте перерывы для отдыха в дороге. Если водитель чувствует даже малейшую усталость - это уже повод для остановки.

Рыцари дорог

- Инспектор на дороге - не просто надзиратель. Какими навыками должны обладать ваши сотрудники?

- Мы проводим профилактические мероприятия в сложных погодных условиях - туманы или снегопады. Готовы прийти на помощь участникам дорожного движения. И сколько случаев, когда наши ребята спасают жизни!

Например, в Нижнекамске работал сотрудник ДПС Радик Салимов. Однажды к нему обратился водитель и сказал, что у него ребенок задыхается. Инспектор оказал первую медицинскую помощь, ребенок задышал и был доставлен в больницу - остался жив. А сколько раз сотрудники ДПС помогали роженицам! Ребята включают маяки и оперативно доставляют их в больницу. Однажды наши сотрудники принимали роды прямо на дороге, и никто в обморок не падал!

Сотрудники Госавтоинспекции обучаются медицине катастроф. Мы благодарны Минздраву РТ за серьезные занятия - это не только теория, но и практика. В каждом патрульном автомобиле у нас есть не просто аптечки, а целые медицинские укладки, которые могут пригодиться в любой момент.

- Какую роль играют дорожные знаки в вашей работе?

- Как мы говорим, без инспектора знак не работает. На любом участке, где нет приборов фотовидеофиксации, всегда будут нарушения. А вот искусственные неровности работают в любое время суток, они заставляют водителя притормозить и ехать без нарушений. Мы ставим их не просто так, а в определенных местах. Например, около детских садов и школ, обязательно перед выездами на федеральные трассы. Если жители считают, что их нерегулируемый переход является опасным, и хотят, чтобы он стал регулируемым, они могут обратиться в Госавтоинспекцию или муниципалитет с просьбой установить светофор для повышения безопасности на дорогах. Такие решения принимаются комиссией. Участки с повышенной аварийностью также анализируются. Их число уменьшается с каждым годом.

- Какие новые технологии и инициативы внедряются в работу Госавтоинспекции для повышения уровня безопасности на дорогах?

- Мы пополнили автопарк большим количеством машин, которые отличаются высоким уровнем безопасности. Недавно получили 12 новых мотоциклов с полным обмундированием и экипировкой. Каждый экипаж получает планшеты, с помощью которых можно составлять материалы и получать информацию из базы данных без необходимости запрашивать ее по рации. Это значительно облегчает работу. Также у нас появляются новые системы видео- и фотофиксации на дорогах республики, которые фиксируют нарушения. Что касается высоких технологий, то мы представили на Kazan Digital Week систему «Око» - совместную разработку с резидентом Иннополиса. Этот прибор устанавливается на квадрокоптер и послужит профилактике нарушений.

- Рустем Рамилевич, не боитесь, что техника вытеснит человека из вашей профессии?

- Временами приходится слышать, что инспекторов не видно на дорогах, но мы увеличиваем штат с каждым днем. Недавно наши ряды пополнили еще 15 человек. Причем пополняется не управленческий состав, а количество сотрудников на местах, в районах. Живые инспекторы никуда не денутся, роботы их не заменят.

Опасные привычки

- Несмотря на многочисленные предупреждения, водители часто пренебрегают мерами безо-

пасности. Например, многие из них не любят пристегиваться во время движения.

- Помню, когда купил свою первую машину, у нее сзади не было ремней, а меня это даже не беспокоило. Но теперь я понимаю всю важность соблюдения правил безопасности. У меня на глазах было множество примеров, когда ремень безопасности спасал жизнь. Поделюсь одним случаем, произошедшим в Пестречинском районе. Молодая девушка ехала, на лобовом стекле был установлен видеорегистратор. В один момент она отвлекается, «закусывает» обочину, съезжает в кювет, и машина опрокидывается. Опрокидывание происходит всего один или два раза, так как скорость была небольшая. А дальше запись напоминает страшное кино: регистратор слетает с лобового стекла, ракурс падает на пустое водительское сиденье… Девушка не была пристегнута, она вылетела из машины и была придавлена ей. К сожалению, она скончалась на месте.

- А с детскими креслами водители поступают дисциплинированнее?

- Детские кресла - наша больная тема. Помню, как Рифкат Нургалиевич Минниханов (С 1997 по 2016 гг. - начальник Управления ГИБДД МВД по РТ. - Прим. ред.) посетил детский сад и спросил детей: «Вы пристегиваетесь в детском кресле?» Все хором ответили: «Да-да-да». Тогда он спросил, а бывает ли так, что вы не пристегиваетесь. Наступила тишина, и они признались: «Да, бывает». «И что вы делаете?» Они ответили: «Прячемся!» Ситуация выглядит смешной, но на дорогах такое поведение приводит к трагедиям. Дети повторяют за нами, важно подавать им правильный пример. Эти простые устройства могут сохранить жизнь ребенка.

«Я на зебре, значит, я прав»

- Не только водители становятся виновниками ДТП. Какие меры предосторожности должны соблюдать пешеходы при переходе дороги?

- С начала года в результате наездов на пешеходов погибли 13 человек. Зачастую такие ДТП происходят с участием водителей грузовиков и другой крупногабаритной техники. Важно понимать, что у них есть мертвая зона, а пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе дороги. Так, в Нурлате парень на «КАМАЗе» сбил бабушку, не заметив ее. Мы провели эксперимент, который показал, что водитель не смог бы увидеть с этой точки даже высокого человека. Не стоит думать: «Я на зебре, значит, я прав». Я обычно на такое отвечаю: «Да, ты прав, но главное - остаться живым». В прошлом году в Бугульме произошел случай: на переходе сбили пожилую пару. Камера зафиксировала это происшествие. Они не смотрели ни налево, ни направо. Груженый «КАМАЗ» не успел остановиться и сбил их обоих. Один из супругов впоследствии скончался в больнице.

- Какие категории граждан оказываются в опасности чаще других?

- К сожалению, пожилые люди порой ведут себя как дети - у них нет страха перед опасностью. Ежедневно фиксируются факты, когда пожилые люди перебегают дорогу на оживленной трассе. Днем в час пик бабушки стоят между машинами на сплошной линии и ждут, пока поток проедет. Это очень опасно. Поэтому людям средних лет важно проявлять внимательность не только к детям, но и к своим родителям.

Смертельные игрушки

- Ежегодно в республике происходят трагические аварии, в которых гибнут дети и подростки, управляющие квадроциклами и питбайками. Что бы вы посоветовали родителям?

- В первую очередь необходимо донести до родителей, что такие игрушки покупать ни в коем случае нельзя. Питбайки - это спортивный вид техники, им место только на специальном треке. Квадроциклы необходимы спасателям и другим службам, это крайне полезный вид техники. Но подходить к нему нужно с умом. К сожалению, многие игнорируют простые требования безопасности: водительские удостоверения не получают, транспорт не регистрируют, экипировку не используют. И это касается взрослых водителей, что уж говорить о детях. Совсем недавно в Пестречинском районе 15-летняя девушка, управляя квадроциклом, выехала на дорогу общего пользования, столкнулась с автомобилем. В итоге погиб ее младший брат. Мне очень жаль ее, ведь она будет жить с этим грузом на душе.

- Как вы думаете, какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить трагедии с детьми на подобной технике?

- Мы все должны понимать, что передача управления транспортом детям - это не то, что можно решить только штрафами. Дети часто не принимают опасность всерьез. У меня младшая дочь в прошлом году заявила: «Хочу питбайк!» Я объяснил ей, что для этого нужно пройти обучение и получить специальное разрешение. Рассказал, что это спорт и если она действительно хочет заниматься им, то пусть ходит в мотокружок. Но я понимаю, что, если бы она могла безнаказанно сесть на мотоцикл, она бы это сделала. Мы должны помнить об этом. В прошлом году в Рыбно-Слободском районе мальчику подарили мотоцикл на день рождения. Через год он попал в аварию и погиб. Его похоронили в день его рождения.

- Вы привлекаете к ответственности детей-нарушителей и их родителей?

- Да, конечно. Недавно поймали 15-летнюю девочку на питбайке и пригласили ее родителей. Отец признался, что купил мотоцикл, но разрешал ездить только в поле или по лесу. Наказания бывают разными: детей могут ставить на учет, а родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Мы всегда говорим родителям: «Не портите будущее своим детям!» Если они потом захотят работать в силовых структурах или госслужбах, это может негативно сказаться на их репутации. Ошибка на дороге - это не школьная двойка, которую можно исправить на следующий день. Либо человек погибнет, либо останется инвалидом.

Боль пешеходов

- Вот уже несколько лет электросамокаты остаются одной из главных проблем пешеходов.

- Весна в этом году пришла рано, потому мы отмечаем рост числа ДТП с участием электросамокатов и велосипедов. В прошлом году к этому времени было всего одно ДТП и один пострадавший. На сегодняшний день уже 7 дорожно-транспортных происшествий и 10 пострадавших. Большинство случаев связаны с нарушением ПДД пользователями СИМ.

- Как можно создать более безопасную среду для всех участников дорожного движения?

- Мы призываем всех, кто хочет покататься на самокате, помнить о взаимоуважении. Они должны понимать, что являются жителями нашего города или республики. По тем же тротуарам и пешеходным переходам ходят наши родители и дети, которые могут не успеть среагировать. Сколько случаев было, когда наезжали на пешеходов! Даже на скорости 20 км/ч это может привести к серьезным травмам.

- Какие меры по усилению безопасности могли бы всерьез повлиять на ситуацию?

- Одними ограничениями вопрос не решить. Должна появиться инфраструктура для безопасного передвижения самокатов. В Набережных Челнах нет прокатных самокатов. Местные власти не готовы пускать их на улицы, пока для них не будут созданы необходимые условия. Кто-то назовет это непопулярным решением, но я вижу в этом сильную волю администрации. В мире уже есть примеры крупных городов, в которых движение электросамокатов частично или полностью ограничили.

Беседу вел

Владислав КОСОЛАПКИН

Фото: Фарит МУРАТОВ